Paola Caruso ufficializza relazione con Moreno Merlo «Sì, stiamo insieme»

La notizia era nell'aria da tempo, ma ora c'è anche la conferma ufficiale della diretta interessata: Paola Caruso ha ritrovato l'amore con, ex corteggiatore di Temptation Island.Ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque, l'ex protagonista di Avanti un altro ha annunciato: «Ora posso dirlo ufficialmente, ho un nuovo amore». Non è proprio una novità, dal momento che sui social i due appaiono insieme già da diverse settimane, ma ora, reduce dalla cocente delusione avuta con, ha deciso di ufficializzare il tutto.Qualche tempo fa,aveva parlato dispiegando di trovarsi molto bene con lui, ma affermando anche che fosse troppo presto per parlare di una relazione vera e propria. Comprensibile, vista la delusione avuta con, il padre di suo figlio Michele che, stando a quanto rivelato da Paola, sarebbe fuggito dalle proprie responsabilità.