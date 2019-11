Paola Caruso, è crisi con Moreno Merlo? I due smettono di seguirsi (e spunta una donna misteriosa)

Tra Paola Caruso e Moreno Merlo l'amore potrebbe essere già finito. Dopo qualche mese di frequentazione, infatti, il dj e l'ex 'bonas' di Avanti un altro sarebbero in crisi.

Se ne è parlato anche a Pomeriggio Cinque: Barbara D'Urso è una grande amica di Paola Caruso e ha voluto dedicarle un pensiero, ricordando la sfortuna sentimentale della ragazza, 'scaricata' da Francesco Caserta dopo essere rimasta incinta e che con Moreno Merlo aveva ritrovato la serenità e il sorriso.

Ora, però, Paola Caruso e Moreno Merlo hanno smesso di seguirsi a vicenda sui social. E, come se non bastasse, in una 'storia' pubblicata su Instagram, in cui il dj si trova dietro la consolle in discoteca, spunta anche una misteriosa gamba femminile che lo provoca e lo 'molesta'...

