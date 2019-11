Paola Caruso spiegherà a Domenica Live i motivi dell'addio a Moreno Merlo: «È una persona orrenda»

Paola Caruso è di nuovo single. La storia con Moreno Merlo sembra essere finita nel peggiore dei modi e l'ex Bonas di "Avanti un altro" sarà ospite a Domenica Live per svelarne i motivi. Lo ha annunciato Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 mandando in onda estratti di un servizio in cui lei definisce l'ex «Una persona orrenda». «Mi ha raccontato alcuni di questi episodi, se fossero veri sarebbero davvero gravi», spiega la conduttrice.

«Mi dispiace che questa persona orrenda sarà presente nelle foto delle cose più importanti di mio figlio. Quello che mi ha fatto è inqualificabile», ha dichiarato Paola Caruso. In un'intervista precedente a "Novella 2000" aveva spiegato di essere stata lei a troncare, confermando le voci sulla separazione: «Tra me e Moreno è finita, ma sono stata io a troncare, non lui com’è stato scritto... La storia andava avanti da luglio, non è stata una storia qualsiasi ma un rapporto molto importante per me».

La showgirl ha poi negato che la fine della storia dipenda da una presunta frequentazione tra Moreno Merlo e Veronica Graf: «Io non so se lui mentre stava con me si sentisse anche con lei, ma di certo non è questo che ha segnato la fine del nostro rapporto. Purtroppo dietro ci sono ragioni ben più gravi di cui al momento non posso proprio parlare». L'ennesima delusione che si aggiunge al dolore di essere stata lasciata quando era incinta da Francesco Caserta, il padre di suo figlio.



