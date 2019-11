Paola Caruso, addio a Moreno Merlo: «Motivi gravi, l'ho l'asciato io, ma ora non sto bene»

Dopo le prime indiscrezioni, la conferma ufficiale: tra Paola Caruso e Moreno Merlo l'amore è già finito. L'ex 'bonas' di Avanti un altro, che aveva ritrovato il sorriso con Moreno Merlo dopo essere stata lasciata, ancora incinta, da Francesco Caserta, ha infatti rotto il silenzio.

Paola Caruso e Moreno Merlo, qualche giorno fa, avevano smesso di seguirsi sui social e non comparivano più foto dei due insieme. Anche Barbara D'Urso, grande amica della Caruso, aveva confermato la crisi. Che, a quanto pare, era irreversibile: Paola Caruso ha infatti confermato la fine della storia con Moreno Merlo in un'intervista a Novella2000.

«Tra me e Moreno è finita, ma sono stata io a troncare, non lui com’è stato scritto» - ha spiegato Paola Caruso - «La storia andava avanti da luglio, non è stata una storia qualsiasi ma un rapporto molto importante per me». La showgirl ha poi negato che la fine della storia dipenda da una presunta frequentazione tra Moreno Merlo e Veronica Graf: «Io non so se lui mentre stava con me si sentisse anche con lei, ma di certo non è questo che ha segnato la fine del nostro rapporto. Purtroppo dietro ci sono ragioni ben più gravi di cui al momento non posso proprio parlare».

Paola Caruso, con la massima sincerità possibile, ammette che per lei il periodo è molto negativo: «Come mi sento ora? Non bene, purtroppo. Spero che questo momento passi presto».

