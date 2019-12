Paola Caruso e Moreno Merlo, il fuorionda a Pomeriggio 5 e i commenti in studio: «Orribile»

A Pomeriggio 5 viene trasmessa parte del confronto in ascensore tra Paola Caruso e l'ex fidanzato Moreno Merlo. I due si sono visti a Live non è la D'Urso dopo essersi attaccati a distanza per settimane, ma parte dell'incontro non è andata in onda a causa della pubblicità. Le telecamere hanno continuato a registrare e oggi è stato mandato in onda il filmato inedito.

I due sono usciti dalla trasmissione senza aver risolto nulla e il video mandato in onda oggi ha evidenziato i toni accesi con cui si sono confrontati. Entrambi hanno ribadito quanto già detto in diretta, ma con una gestualità che ha inorridito gli ospiti in studio. «Orribile vedere due persone che si sono amate comportarsi così», hanno commentato gli opinionisti. «È la prima volta che vedo il filmato, mi dispiace che non risolvino», ha aggiunto la conduttrice Barbara D'Urso.

«Sei famosa perchè racconti i caz*i tuoi in televisione! Devi smetterla di mettere in mezzo le persone e usare tuo figlio. Tuo figlio lo devi proteggere, invece lo sfrutti, ti devi vergognare! Il tuo profilo è pieno di foto sue, ma no ti vergogni», ha sottolineato Merlo. «Io faccio televisione da 15 anni - ha replicato la Caruso - Tu sei uno sfigato e non toccare mio figlio, straccione pezzente. Ho mantenuto anche te». «Nella tua vita non hai mai lavorato».



