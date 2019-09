Chiara Ferragni e il regalo a Ursula Corbero, la Tokyo de La Casa di Carta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiara Ferragni e Ursula Corbero, l'amatissima Tokio de La Casa di Carta, sembrano essere ormai amiche. Le due si sono immortalate insieme qualche mese fa in uno scatto su Instagram, ma pare che siano rimaste comunque in contatto, almeno stando a quanto mostrato sui social.ha recentemente fatto un regalo ainviandole alcuni capi della sua linea di moda. Le due donne si incontrarono a Madrid quando l'influencer ha ricevuto da Glamour Spagna il riconoscimento di donna più influente nel mondo fashion. In quell'occasione non mancò nemmeno una storia di saluto al marito delle Ferragni,, che apprezzò molto il gesto, probabilmente da fan de "La casa di carta", di cui Ursula è protagonista.La Corbero ha mostrato top, gonna, maglione, scarpe e altro prodotti targati Ferragni accompagnati da un biglietto con scritto: «Tokyo è la nostra città preferita. Ti amiamo», firmato Team Ferry. Ursula ha ringraziato sui social proprio con una storia che è stata poi ripostata dalla stessa Chiara.