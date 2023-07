Ornella Muti concorrente al GFVip? La risposta non lascia dubbi: «Faccio l'artista, non il trash»

Ornella Muti nemica dei reality show? Sembrerebbe proprio di sì, almeno a sentire quanto dichiarato dall'attrice in merito a una sua rumoreggiata partecipazione alla prossima edizione del GFVip. La mamma di Naike Rivelli, aveva già recentemente detto chiaramente di non apprezzare programmi come l'Isola dei Famosi, ma ora ha rincarato la dose, e senza peli sulla lingua ha parlato di «trash». Ma vediamo cosa ha detto.

Ornella Muti, 68 anni, è tra le più note attrici italiane.

Di recente, la Muti aveva parlato anche di un altro noto reality di casa Mediaset. «Mi offrono cose orribili come L'isola dei famosi. E io mi interrogo: perché me lo chiedono? Perché se vai poi sull'isola alla fine vieni distrutto - ha detto l'attrice alla stampa prima di salire sul palco del Filiming Italy Sardegna Festival di Tiziana Rocca per ricevere il premio speciale alla carriera -. Si è vero ci sono soldi di mezzo, ma non amo fare scelte che non siano nella mia linea di pensiero e io non sono fatta per queste cose e preferisco così stare a casa».