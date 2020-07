Nancy Brilli sirenetta in bikini: fisico statuario mentre fa il bagno a Ponza

Nancy Brilli sirenetta a Ponza conquista i social. L’attrice ha postato dal suo account Instagram che la vedono in bikini mentre si immerge nelle limpide acque dell’isola mettendo in mostra un fisico statuario che non è certo sfuggito ai suo follower.



Non che ci voglia molta attenzione dato che Nancy non è mai passata inosservata: attraverso il grande e piccolo schermo ha sempre ammaliato con la sua bellezza i suoi spettatori, e con l’arrivo dell’era social le cose non vanno diversamente.



La Brilli ha approfittato del bel tempo per godersi una giornata di sole e in costume ha affrontato le acque, all’inizio sembra un po’ fredde stando alle foto, condividendo qualche scatto seguito dalla didascalia: "Il mare per me è benessere puro. Mi ricarica, mi rigenera. #mare #ponza".



Il set di foto ha fatto il pieno di like, ricevendo diversi commenti entusiastici da parte dei fan, che vanno da “Bella fatina”, a “incantevole”, passando per “e che vuoi dire sennò che sei bella”.



Ultimo aggiornamento: 22:43

