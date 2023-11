Monica Leofreddi investita da un van a Milano: «L'autista mi ha accusato di fingere, ho pianto». E mostra il volto tumefatto

Monica Leofreddi investita a Milano: la conduttrice, sotto choc, racconta su Instagram di essere stata presa da un van. Mostra il volto tumefatto e spiega: «Un van in retromarcia mi travolge e mi scaraventa a faccia avanti sull’asfalto... Scende l’autista che invece di soccorrermi comincia a urlare accusandomi di fingere». Per lei la solidarietà di tante amiche e colleghe, da Milena Miconi a Sabrina Salerno, Roberta Capua, Lorella Cuccarini, Mara Veier, Carmen Russo, Serena Autieri e molte altre.

Monica Leofreddi investita, il racconto

La conduttrice posta su Instagram una foto delle labbra gonfie e dei lividi nella zona del naso e racconta: «Stasera di ritorno da Milano ero in attesa del taxi per tornare a casa, lo attendevo poco lontano dalla stazione. Il taxi stava per arrivare, scendo dal marciapiede e lo attendo dietro ad un van parcheggiato in seconda fila. Ero di spalle con lo sguardo fisso verso la strada. Non mi accorgo che Il van aziona la retromarcia». Tutto succede in pochi secondi: «Mi travolge e mi scaraventa a faccia avanti sull’asfalto, sento qualcuno che gli urla "fermati! C’è una dietro!". Rotolo verso il centro della strada per evitare che il van mi schiacci. Scende l’autista che, invece di soccorrermi, comincia ad urlare accusandomi di fingere, urla che non mi aveva investita ma che mi ero buttata! Un altro imbecille urla 'è vero! Non ti ha toccata».

La storia prosegue: «Mi sono lentamente rialzata, ero umiliata, ferita non solo fisicamente ma soprattutto psicologicamente.

Leofreddi aggiunge: «Piangendo ho chiamato mio marito, gli ho confidato la mia frustrazione, la mia resa. Io sempre così forte, a tratti aggressiva mi ritrovavo a piangere in un taxi senza aver saputo proteggere il mio diritto di denunciare l’incidente, la mia dignità. Il tassista mi porge una tavoletta di ghiaccio che aveva nel suo zaino con la cena. È il primo che mi soccorre, mi confida che neanche lui si riconosce più in questo mondo». E poi conclude: «I miei figli mi hanno vista tornare a casa senza il mio solito sorriso, hanno visto il mio volto con il trucco colato, gli occhi lucidi. Non voglio nascondere la mia fragilità. Il loro abbraccio. Sto bene solo qualche escoriazione. L’autista si starà vergognando?».