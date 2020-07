Miriam Leone, vacanza da sogno sul lago di Como col nuovo fidanzato "segreto" Paolo Carullo

Un nuovo amore per Miriam Leone. La bellissima attrice, che sarà sul grande schermo nei panni di Eva Kant, fidanzata di Diabolik, è stata sorpresa assieme al nuovo fidanzato durante una piccola vacanza a Como.

Miriam è stata fotografata da “Chi” assieme al compagno Paolo Carullo, manager finanziario e musicista della dj band Apple Jack con cui è legata da circa un anno ma con cui non aveva mai fatto apparizioni pubbliche. La coppia è arrivata sul lago e poi con la barca dell’hotel hanno raggiunto la location scelta per la vacanza.

Per il relax hanno puntato la meglio, dato che hanno scelto un palazzo di inizio 900 di fonte a Bellagio e la stessa Miriam ha commentato su Instagram: “Già l’arrivo in barca è stato un sogno…”

