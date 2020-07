Carlotta Mantovan, fuga al mare con la figlia Stella

Per Carlotta Mantovan e la figlia Stella sono i primi giorni di sole. A conduttrice, ex moglie del compianto Fabrizio Frizzi e la figlia, che di recente ha compiuto 7 anni, hanno deciso di trascorrere un po’ di tempo sul litorale romano.

Una splendida giornata di sole per mamma e figlia, sorprese da “Diva e donna” mentre si divertono sulla spiaggia di Maccarese, tra inseguimenti, girotondi, giravolte in aria e teneri baci.

Sono passati circa due anni dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi, venuto a mancare a soli 60 anni il 26 marzo del 2018 e Carlotta, dopo il dolore, proprio per la piccola è riuscita a costruirsi una nuova vita. Al suo fianco gli amici di sempre come Antonella Clerici, Francesca Vaccaro, moglie del conduttore Carlo Conti e Rita Dalla Chiesa, ex di Frizzi.

Ultimo aggiornamento: 12:01

