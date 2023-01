Melissa Satta, la frecciata all'ex o al nuovo amore Berrettini? «Chi ti vuole ti cerca...»

Frecciata o flirt? E' l'incognita che aleggia su Melissa Satta dopo la stories pubblicata sul suo profilo. "Chi ti vuole ti cerca, chi ti ama ti trova, chi non vuole perderti fa di tutto. Il resto sono solo scuse": pubblica l'ex velina di Striscia. Ma in molti si chiedono a chi sia rivolta questa story: all'ex Mattia Rivetti che non l'ha più cercata o al presunto nuovo amore, Matteo Berrettini che l'avrebbe "trovata"?

Le indiscrezioni su Satta e Berrettini circolano da giorni e, dalle paparazzate, sembra che i due si stiano frequentando. Ma sull'argomento nessuno dei diretti interessati si è pronunciato.

La news del momento

Matteo Berrettini e Melissa Satta sarebbero una nuova coppia, fidanzati stando a quanto riporta il settimanale "Chi" diretto da Alfonso Signorini. Il fenomeno del tennis e la showgirl sono infatti, stati paparazzati insieme a Milano e sui social i follower sono impazziti: i due stanno insieme? Nel frattempo né Matteo, né Melissa si sono esposti sull'argomento. Tra i due ci sono dieci anni di differenza: il tennista ha 26 anni, l'ex velina 36. Il campione di tennis Matteo Berrettini e l'ex velina Melissa Satta sorpresi a cena insieme e poi diretti a casa di lei: è lo scoop di “Chi” in edicola il 25 gennaio. Berrettini e la Satta sono stati fotografati a notte fonda - erano le 4,30 - dopo una cena da Domus e un dopocena all'Armani Privé a Milano, mentre salivano sull'auto di Melissa per andare a casa di lei, dove hanno passato il resto della nottata. La sera prima la coppia era andata al Forum di Assago per vedere la partita di basket dell'Olimpia. Per i suoi giorni milanesi, Berrettini ha scelto di alloggiare in un hotel vicino all'abitazione della sua nuova fiamma ma, come documentato da “Chi”, non vi ha trascorso tutte le sue notti.

La vita professionale

Matteo Berrettini e Melissa Satta sono due persone molto impegnate: il tennista infatti, punta a scalare la classfica ATP ottenendo i punteggi migliori nei tornei e Slam mondiali a cui partecipa mentre la showgirl è impegnata con la programmazione del calcio sui canali Sky.