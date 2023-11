​Fabio Volo, la proposta hot a Riccione: «Una ragazza mi ha chiesto di seguirla in bagno, era bellissima»

Spesso succede che durante una trasmissione radiofonica si abbandoni la scaletta originale per raccontare aneddoti o storie non programmate. Ed è proprio quello che è successo nella puntata de "Il Volo del Mattino", di lunedì 13 dicembre, dove il conduttore e scrittore, Fabio Volo, 51 anni, ha raccontato un aneddoto risalente a 20 anni prima.

Il tutto risale alla "stagione di Riccione" quando il conduttore aveva 30 anni.

Il racconto dell'invito hot

«Vi ho mai raccontato, a proposito di andare in bagno nei ristoranti con uno o con una, di quella sera che ero a cena con Linus a Riccione? Una ragazza mi guardava e mi ha fatto cenno di andare in bagno», esordisce Fabio Volo.

Come spesso succede quando si viene presi alla sprovvista da una bella ragazza, il conduttore ha chiesto consiglio agli amici, e tra loro c'era Linus: «Ho chiesto: Linus, cosa faccio, vado o non vado? Lui ha messo la testa nel piatto, non ha preso una decisione netta.

Lei era bellissima, più o meno aveva la mia età. Mi ricordo che aveva un top e una minigonna, indossava i tacchi e aveva una collanina intorno alla pancia, sul punto vita». Il conduttore ha interrotto il racconto, lasciando gli ascoltatori nel dubbio.