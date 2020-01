Meghan Markle e Harry, il principe William triste: «Adesso siamo entità separate»

«Ho tenuto il mio braccio attorno a mio fratello per tutta la vita, adesso non posso più farlo, siamo entità separate». Lo ha confidato ad un amico il, scrive il Sunday Times, esprimendo così la suaper le tensioni nella famiglia reale dopo che i duchi di Sussex,, hanno comunicato di volersi 'emancipare' dal loro status di reali, gettando il palazzo nel caos.LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE:«Ne sono rattristato. - ha continuato William - Tutto ciò che possiamo fare, tutto ciò che posso fare è tentare di sostenerli e sperare che arrivi il giorno in cui saremo di nuovo tutti sullo stesso tono. Io voglio che siamo tutti nella stessa squadra». Parole riferite alla vigilia del primo faccia a faccia sulla vicenda fra Harry e la regina Elisabetta II, ma anche con il fratello William e il padre Carlo, atteso per domani a Sandringham.