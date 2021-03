Maria Monsè e le foto hot con la figlia quattordicenne in costume. Fan in rivolta: «Non c’è mai fine al peggio»

Maria Monsè si mostra sul social assieme alla figlia Perla Maria e riceve le critiche dei follower. Maria Monsè ha condiviso delle foto in costume assieme alla figlia quattordicenne, scatenando l'ira dei fan sulla rete.

MARIA MONSE' E LE FOTO IN COSTUME CON LA FIGLIA

Maria Monsè ha condiviso dal suo account Instagram delle foto che la vedono mentre indossa un costume sexy rosso, assieme alla figlia che porta il medesimo capo da spiaggia, solo di colore azzurro. L’età di Perla Maria, il costume striminzito e le pose sexy assunte negli scatti hanno indispettito i fan della Monsè, che si sono scatenati nei commenti: “Che volgarità! – scrive un follower - Poi con una minore! Bha non c’è mai fine al peggio!”, mentre un altro aggiunge: “No dai anche la bambina noo... Mondo perso”.

La pioggia di critiche non finisce, e va da “Non si può vedere una bambina esposta in questo modo è inammissibile!!!”, a “Una persona sana difronte a una cosa del genere può solo indignarsi.”, passando per “Veramente volgare e completamente fuori luogo! Ma davvero non ci pensi quando pubblichi queste foto? La tua fame di notorietà non conosce proprio limiti...assurdo”.

Nella fila di accuse, non mancano i fan chi la difendono: “È una bambina – sottolinea un follower - con la sua mamma, non c'è nulla di male se non il male negli occhi di chi guarda!!!”.

