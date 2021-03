Verissimo, "vendetta" di Tommaso Zorzi: «Falsa Giulia, strafalsa Guenda Goria, falsissima Maria Teresa ruta»

A Verissimo la "vendetta" di Tommaso Zorzi: ««Falsa Giulia, strafalsa Guenda, falsissima Maria Teresa». Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip si racconta come sempre senza filtri nel salotto pomeridiano di Silvia Toffanin.

Tommaso Zorzi, ospite in esclusiva domani a Verissimo, parla per la prima volta dopo la vittoria a “Grande Fratello Vip”: «Non mi sarei mai aspettato di vincere. Sono passato dall’essere in un mondo ovattato all’essere sovraesposto. Vivo in frullatore e non dormo. Sto ricevendo un affetto incredibile, mi fa piacere – e aggiunge – adesso sono più consapevole, ho un’idea più chiara di chi sono e quello che voglio essere».

A Silvia Toffanin, che gli chiede se abbia commesso qualche errore durante la sua permanenza nella Casa, l’influencer risponde: «Avrò fatto sicuramente qualche errore ma non li rimpiango, o mi ami o mi odi. Mi sono trovato in situazioni delicate, ma non riesco a stare zitto perché fa parte del mio carattere».

Ai microfoni del talk show il vincitore di GFVIP stila una classifica dei concorrenti che più l’hanno deluso, dopo aver visto alcune clip appena uscito dalla porta rossa: «Falsa Giulia, strafalsa Guenda, falsissima Maria Teresa - e precisa - Non ritengo Giulia un’amica. Tante cose di lei le ho scoperte nella Casa, non ci parlavamo più già da prima. Penso che Maria Teresa abbia creduto di essere una stratega».

Dopo alcune incomprensioni, sembra invece essersi ricucito il rapporto con l’amica Aurora Ramazzotti: «Con Aurora abbiamo chiarito, appena sarà possibile abbiamo tanta voglia di reiniziare a viverci come abbiamo fatto fino a qualche anno fa, eravamo indissolubili. Sono anche molto grato alla famiglia Hunziker-Trussardi perché mi hanno sempre accolto come un figlio. A Michelle chiedevo sempre consigli».

E su Francesco Oppini con il quale si è creato un legame speciale, Zorzi confida: «Per lui ho preso una sbandata. Quando è uscito dalla Casa ho pianto come un disperato. Esternare il mio amore nei suoi confronti è stata una liberazione - econclude - Ogni volta che lo vedo mi commuovo, sento un affetto veramente forte».

