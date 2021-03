Chiara Ferragni spoilera il nome della figlia, sui social lancia un indizio ai fan

Chiara Ferragni conferma l'iniziale del nome della figlia. L'influencer ha postato una tenera foto insieme a Leone quando era appena nato dicendo di non vedere l'ora di replicare con la sua "baby V". Già dalla partecipazione di Fedez a Sanremo i fan avevano capito che l'iniziale del nome della bambina sarebbe stato con la V, il dettaglio era stampato nella camicia del cantante con tutte le inziali della famiglia.

Resta aperto però il totonome. Se la conferma arriva sulle iniziali, il resto del nome è ancora top secret. Come la stessa Chiara ha detto rispondendo a una delle domande che le sono state poste su Instagram, non pensa che svelerà il nome della bambina prima della sua nascita, proprio come era successo per Leone. Unica anticipazione, che è una conferma, è stata fatta sul cognome, che proprio come il primo figlio, avrà quello del papà e della mamma insieme.

Mistero quindi sul nome, tra chi azzarda Vittoria, segno della loro vittoria come famiglia e come coppia e chi parla anche di Vita, come celebrazione della vita stessa. Che i Ferragnez alla fine stupiscano con un altro nome insospettato?

