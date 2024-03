«Non piaccio a mia figlia di 3 anni, mi caccia sempre e mi spezza il cuore: vorrei piangere a letto tutto il giorno»

Non sempre è facile interpretare i bambini. Quando sono veramente piccoli, capita che i genitori non riescano a comprendere subito i motivi dei loro capricci o che il loro piccolo reagisca urlando ai loro rimproveri.

È quello che è successo a una mamma quando, disperata, si è rivolta al pubblico di Reddit chiedendo informazioni su come calmare sua figlia. «Mia figlia ha tre anni, ne compirà quattro tra pochi mesi. Ho assolutamente bisogno dell'aiuto di un terapista. Faccio del mio meglio, dico davvero, ma mi sento sempre un disastro».

Ha poi continuato spiegando come il comportamento della figlia sia peggiorato da quando, la bambina, ha cambiato le proprie abitudini notturne, riuscendo a dormire poco la notte e a restare comunque sveglia il giorno. «Quando è arrabbiata è particolarmente scontrosa con me, mi chiede di andare via e che vuole soltanto il suo papà. Questo succede anche quando le chiedo se si è fatta male o se sta bene, inizia a sbattere i piedi e mi caccia via», ha continuato, specificando come abbia cercato di cambiare atteggiamento, diventando meno apprensiva, ma senza comunque riuscire a farsi amare dalla propria bimba.

«Comincio semplicemente a pensare che non le piaccio.

Le parole della psicoterapeuta

Anche se io e mio marito proviamo a educarla, lei non smette di urlare o di essere aggressiva. Ho il cuore spezzato, per questa storia vorrei soltanto piangere tutto il giorno a letto ma so che non è possibile. Ho bisogno di aiuto».

Quindi, davvero quella bambina amava soltanto il suo papà?

Diversi utenti hanno preso a cuore la problematica della mamma, spiegandole come a volte i bambini passino delle fasi del genere. Ma a fare chiarezza sulla questione è stata la psicoterapeuta infantile e portavoce dell'Associazione degli psicoterapeuti infantili (ACP) Rachel Melville-Thomas, che ha dichiarato: «Tutti i bambini prima di andare a scuola vivono delle fasi particolari. È il loro modo di gestire il mondo e le emozioni, è normale che dividino tutto in buono e cattivo o in bello e brutto. Ecco perché è possibile sentire un odio la mamma o voglio solo papà. Il consiglio che posso dare - ha risposto alla mamma -, è di riuscire a mantenere la calma e di farle capire come, in quel momento, sei indispensabile per lei e che non ha bisogno dell'altro genitore»