Genitori danno in adozione la figlia di 3 mesi perché troppo occupati con il lavoro, la storia della piccola Elizabeth scatena i social

Una coppia di genitori, che ha voluto rimanere anonima, ha dato in adozione la loro bambina di tre mesi dopo essersi resi conto che la piccola non si «adattava» al loro stile di vita. La moglie, Catherine, ha ammesso di non essere interessata a prendersi cura della figlia Elizabeth fin dalla nascita, ed è tornata al lavoro dopo sole due settimane. Spiegando il suo dilemma, il padre ha detto che lui e sua moglie sono entrambi «maniaci del lavoro» e che da sempre hanno danno priorità al loro impiego. Ha continuato dicendo che avere Elizabeth ha reso sua moglie «infelice» e per questo avevano deciso di darla in adozione. Fortunatamente è intervenuta la mamma di Catherine che si è opposta alla scelta della coppia e ora si sta occupando della nipote. La storia è stata riportata su Reddit.

La storia

L'uomo ha confessato che sua moglie interagiva con la loro bambina solo quando aveva bisogno di qualcosa ed evitava di prenderla in braccio quando piangeva. Ha poi ammesso che dopo averci pensato un po', avevano deciso di dare in adozione la bambina, dicendo che erano troppo occupati per prendersi cura di lei.

La decisione non è affatto piaciuta alla madre di Catherine, che alla fine ha volute adottare la nipote. «Posso immaginare la vita senza mia figlia, ma non senza mia moglie. Tenere la piccola potrebbe distruggere la nostra relazione. Voglio solo il meglio per Catherine e per Elizabeth e penso che questa sia la soluzione più giusta per tutti», ha raccontato l'uomo. Gli utenti di Reddit sono rimasti scioccati dall'annuncio del papà e si sono scatenati nella sezione riservata ai commenti.