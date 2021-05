Luce è il primo adottato. Tremila famiglie in coda per i cagnolini sequestrati

TRECASTELLI - Si chiama Luce il primo cagnolino dell’allevamento di Trecastelli adottato ieri da una famiglia di Osimo. Si tratta di un chihuahua che finalmente ha visto la luce in fondo al tunnel, in cui si trovano ancora circa mille cani. Ieri infatti ne sono stati adottati soli 13, 11 chihuahua e 2 barboncini.

Gli unici finora ad aver superato tre tamponi negativi alla brucella canis. La procedura prevede infatti che per essere adottati debbano aver superato le tre prove. I cani negativi alla prima vengono trasferiti nella struttura di Ostra Vetere dove rimangono in attesa della terza negativa e definitiva. Se le successive risultano positive, e purtroppo è accaduto, tornano indietro, altrimenti attendono fino all’adozione. Al momento sono circa 200 quelli in struttura in attesa dei successivi tamponi mentre nell’allevamento sequestrato nel gennaio scorso dai carabinieri forestali ci sono circa 800 cani positivi di cui non si conosce il destino perché non c’è una cura. Si tratta infatti del primo e unico caso in Europa di brucella canis. L’antibiotico a cui finora sono stati sottoposti non ha funzionato. In attesa di una cura servono i container per poter fornire spazi dignitosi ai cani, molti dei quali ncora chiusi nei trasportini. Per le adozioni, gestite dall’Associazione Amici Animali di Osimo, sono arrivate oltre tremila richieste da tutta Italia.

