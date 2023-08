Maria de Filippi, primo compleanno senza Maurizio Costanzo. Platinette: «Ecco come ha superato il lutto»

Tra pochi giorni, il 28 agosto, sarebbe stato il compleanno di Maurizio Costanzo e avrebbe compiuto 85 anni. Il dolore della sua perdita è ancora vivo nella memoria dei fan e dei telespettatori, ma soprattutto nel cuore di Maria De Filippi che sta trascorrendo la prima estate senza il suo compagno di vita. Alcune fonti vicine alla conduttrice di Amici (e non solo) hanno rivelato come ha fatto Maria a superare i momenti di sconforto dopo la morte di Maurizio Costanzo. Ecco cosa hanno dichiarato.

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha parlato al settimanale DiPiù, raccontando come ha fatto Maria De Filippi a superare il lutto per la perdita di Maurizio Costanzo: «Alcuni rivelano una forza quasi sovrumana nel recuperare in tempi relativamente brevi l'assetto e la sostanza del proprio essere: Maria De Filippi, autentica regina della TV, appartiene a questa tipologia di individui che, facendosi forza, danno fondo alle proprie risorse e reagiscono al destino senza lasciarsi sopraffare dagli eventi.

La scomparsa del marito Maurizio Costanzo, avvenuta il 24 febbraio scorso, le ha imposto un momento in cui elaborare un lutto era prioritario e, poi, l'ha vista riprendersi. È come se proprio gli insegnamenti di Maurizio le siano stati d'aiuto».

Dopo la morte di Maurizio, Maria De Filippi ha voluto prendersi alcuni giorni per poter vivere il dolore della perdita e poi ha ricominciato, tuffandosi nel lavoro e ringraziando i fan che le hanno mandato moltissimi messaggi di sostegno e l'hanno supportata durante tutti questi anni.