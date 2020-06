Maddalena Corvaglia e Melissa Satta, pomeriggio al parco con lezione di yoga

Per Melissa Satta e Maddalena Corvaglia riunione al parco con lezione di ginnastica. Le ex veline di “Striscia la notizia”, il Tg satirico di Antonio Ricci, infatti si sono date appuntamento in un parco di Milano per poi eseguire alcuni esercizi, postando i risultati dai rispettivi account instagram.

Maddalena e Melissa sono arrivate nel verde assieme ai rispettivi figli, per poi dedicarsi all’esercizio. Dal social hanno postato lei immagini del loro impegno nella disciplina all’aria aperta, descrivendo lo sforzo atletico con didascalie come: “Una consueta domenica pomeriggio al parco tra mamme... 😜”.



Le condivisioni naturalmente hanno fattoi l pieno di like rimediando parecchi complimenti da diverse colleghe del mondo dello spettacolo, come Elisabetta Gregoraci e Federica fontana.

Melissa, dopo un periodo di separazione, è tonata fra le braccia di Kevin Prince Boateng, mentre sembra proprio che Maddalena sia in crisi col neo compagno Alessandro Viani.



