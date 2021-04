Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis, il motivo della rottura: «È un grande dolore»

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis hanno improvvisamente e misteriosamente interrotto un’amicizia di lunga data, nata quando giovanissime sono state scelta come veline per la trasmissione “Striscia la notizia”. Maddalena Corvaglia è tornata parlare della sua “separazione” dall’ ex amica Elisabetta Canalis: “E’ un grande dolore”.

APPROFONDIMENTI MISTERO SVELATO Isola dei Famosi, giovedì il televoto sarà chiuso in... LA BATTAGLIA Aurora Ramazzotti, umiliata (ancora) per la foto in costume. La... PREMIATA DITTA Isola 2021, Tiziana Foschi difende Ciufoli e attacca Andrea Cerioli:...

Leggi anche > Oroscopo di Paolo Fox per la settimana

Maddalena Corvaglia e la lite con Elisabetta Canalis

Dopo vent’anni d’amicizia, Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno interrotto la frequentazione. Nessuna delle due ha reso noti i motivi dell’addio, anche se per un periodo si è parlato di problemi con la gestione delle loro palestre a Los Angeles, e la stessa Maddalena Corvaglia, interrogata a riguardo in un’intervista a “Quotidiano Nazionale” ha glissato con un sull’argomento con un “E' un grande dolore”.

Anche Elisabetta Canalis ha sempre mantenuto il riserbo a riguardo, benché avesse già in passato fatto trasparire la sua tristezza: “Qualsiasi cosa io dica pubblicamente - aveva spiegato - può venire travisata. Posso dire solo che i sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità. Anzi ci metto un po' a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù”.

Ultimo aggiornamento: 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA