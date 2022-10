Maddalena Corvaglia nuda e supersexy su Instagram: «Sentitevi voi stesse»

In vesti hot per beneficenza. È apparsa senza veli Maddalena Corvaglia ha pubblicato una serie di scatti su Instagram per la campagna di Rai2 "Nudi per la vita". Insieme a lei c'erano anche Alessandra Mussolini, Corinne Clery, Valeria Graci, Elisabetta Gregoraci e Brenda Lodigiani.

A pubblicarli è la stessa ex velina di Striscia che sul suo profilo scrive: «Questi sono i tre scatti ufficiali di Maurizio Pighizzini, fotografo di fama mondiale e uomo speciale che, con le sue immagini di nudo, ci ha ancor di più aiutati a raccontare l’obiettivo di: “Nudi per la vita” , docu-reality da poco andato in onda su Raidue. Il nostro obiettivo era quello di entrare nel cuore di voi donne per spronarvi a ritagliare il tempo importante per voi stesse, per la prevenzione, per la salute».

"Nudi per la vita" è partito lunedì 12 e martedì 13 settembre in prima serata su Rai2. Si tratta di un docu-reality che ha incitato il pubblico alla prevenzione del tumore al seno e alla prostata. Mara Maionchi, scelta per la sua battaglia costante per la prevenzione, ha condotto e ha raccontato anche in base alla sua esperienza personale.

«E sono strafelice di aver constatato che - continua Corvaglia nel post -, oltre ad avervi strappato un sorriso e avervi sentite vicine in questo nostro percorso, siamo riuscite nel nostro intento. Perché tante di voi, il giorno dopo le puntate , hanno fatto la fatidica telefonata per prenotare un controllo a seno!. L’ultima foto trovo sia la più bella, perché racchiude l’energia, le paure e la determinazione mia e di altre cinque donne speciali.



Tra i commenti, emerge anche quello dello stesso autore degli scatti Maurizio Pighizzini: «Grazie per le belle parole. I tuoi modi discreti, dolci, quasi timidi mi hanno colpito molto. Assistere alla tua immagine «wild » mixata dalla gentilezza per tutto e tutti sono una delle cose più piacevoli di questa esperienza e del vostro gruppo di 6 donne coraggiose e determinate. Enjoy Life, un abbraccio».