Simona Ventura, tenera dedica per il compleanno della figlia Caterina: «Splendida principessa...»

Simona Ventura fa una tenere dedica per il compleanno della figlia Caterina. Dal suo account Instagram, in occasione dei quattordici anni della piccola, ha condiviso un loro scatto seguito da una lunga didascalia per la sua “splendida principessa”.



Il post, che ha subito raccolto moltissimi like commenti da parte degli amici vip, è accomagnato dalla dedica: “Eccoci qui mia splendida principessa... E sono #14 – ha scritto sul social - Sai, ho pensato tanto a questo momento... Un po’ perché sono legata alla canzone di #adrianocelentano #iltemposeneva (che mia madre aveva dedicato a me quando ho compiuto #14anni), un po’ perché questo è il tuo tempo e l’età che molti genitori temono. Sono tanto orgogliosa di te, della ragazza che stai diventando, dei valori di cui fai tesoro, del coraggio che hai sempre dimostrato, della sensibilità e dell’amore di cui ci circondi. Noi tutti, insieme! ♥️ Buon compleanno @caterina.venturaa ti voglio tanto bene ❤️ la tua mamma”.



Simona Ventura, vicino alle nozze col comagno Giovanni Terzi, ha altri due figli nati dalla passata relazione con Stefano Bettarini, Niccolò e Giacomo.

