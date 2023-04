Maddalena Corvaglia, il motivo della fine dell'amicizia con Elisabetta Canalis: «Una cosa troppo grave, non la perdono»

Aveve appena litigato con tutta la commissione dell'esame di maturità quando, a 19 anni, è salita sul treno che da Presicce l'avrebbe portata a Milano e condotta a un nuovo capitolo della sua vita: Striscia la Notizia. Maddalena Corvaglia, oggi 43enne, ha ripercorso la sua carriera in una lunga intervista al Corriere della Sera. Inevitabile parlare anche della velina mora, che per decenni è stata anche sua fidata amica: Elisabetta Canalis. Un rapporto finito improvvisamente e le cui ragioni restano avvolte nel mistero, anche se la Corvaglia oggi parla di «una cosa troppo grave» successa tra le due.

Quello per Striscia non è stato il primo provino di Maddalena Corvaglia, l'avevano già cercata per Ok, il prezzo è giusto ma quel giorno doveva sostenere la terza prova dell'esame di Stato. La tv, in realtà, non era il suo obiettivo principale: «Volevo diventare magistrato o avvocato come papà, che era amministrativista. Sono cresciuta dentro agli uffici del Tar, da bambina mi divertivo a mettere timbri sui fogli, il caratterino da rompiscatole c'era già, ero una piccola iena».

La fine dell'amicizia con Elisabetta Canalis

Se si parla dei tre anni sul bancone di Striscia, dal 1999 al 2002, è inevitabile toccare il tasto dolente: Elisabetta Canalis. Una coppia di veline rimasta nel cuore dei telespettatori: «Non so bene per quali meriti - dice - forse perché la gente è cresciuta con noi, però ne sono orgogliosa. Quelle di oggi ballano molto meglio, io e Eli eravamo imbranate, pasticcione. Forse abbiamo fatto colpo perché siamo arrivate dopo la stagione delle ragazzine acerbe di "Non è la Rai". Una pugliese e una sarda, con le labbrone, le tettone... Eh, a 19 anni avevo qualche chiletto in più, ho rivisto i reggiseni che portavo allora, quarta misura, adesso in una coppa sola ce le metto tutte e due». Ma tutto a un tratto, l'amicizia è scomparsa, e il motivo resta avvolto nel mistero: «Non lo dirò mai, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l'amicizia si spezza». Il perdono non è contemplato? «Al momento no ed è giusto così, poi mai dire mai nella vita. Però le voglio ancora bene, voglio sapere che è felice, le auguro il meglio. So che adesso ha problemi personali e mi dispiace. Parlarne male ora sarebbe becero, non si fa. Per tanto tempo ho provato una sensazione di vuoto, senza di lei, adesso mi sono abituata alla sua assenza».