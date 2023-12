Louis, dispetto a Charlotte durante il concerto di Natale e ​ruba la scena a mamma Kate (in total white)

Natale sta arrivando e i principi reali d'Inghilterra non vedono l'ora di poter spacchettare i loro regali (sempre controllati dalla sicurezza). George, Charlotte e Louis hanno indossato il loro "abito migliore" per il concerto di Natale, al quale mamma Kate è tanto affezionata.

I principi del Galles sono stati gli ospiti d'onore ieri sera, 8 dicembre, all'Abbazia di Westminster, durante il concerto di Natale, dove, tuttavia, un "dispettoso" Louis ha rubato la scena, un'altra volta.

Andiamo a scoprire che cosa è successo.

Il dispettoso Louis

Il principe Louis non cambierà mai e i suoi sudditi lo amano proprio per la sua spontaneità e i suoi piccoli capricci che rendono indimenticabili gli eventi ufficiali a cui presenzia.

Mamma Kate ha perso le speranze e quasi non lo riprende neanche più.

Come è successo ieri sera, 8 dicembre, all'Abbazia di Westminster, dove l'intera famiglia reale, con Kate, William e i piccoli principini, era riunita per il concerto di Natale.

Louis ha rubato nuovamente la scena ai suoi perfetti familiari quando, una volta consegnato a tutti una candela, simbolo della luce e della fede, il piccolo non ha esitato un secondo ed è corso a spegnere con un soffio la fiamma della candela della sorella maggiore Charlotte. Il motivo? Nessuno in particolare, se non «è Louis, lui fa sempre così».

Questo suo lato divertente e dispettoso sarà sicuramente una caratteristica che ha ripreso dallo zio Harry, anche lui solito fare dispetti durante gli eventi più ufficiali.

L'outfit di Kate

La principessa Kate ha indossato un outfit totalmente bianco per l'occasione: un tailleur composto da pantalone a palazzo e giacca bianca, con sopra un cappottino color latte, lungo fino alla caviglia.