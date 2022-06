George e Charlotte (che rimprovera Louis) baby-star del Giubileo: l'outfit dei principini spopola

Piccoli principi, grandi protagonisti a Londra. I tre figli di Kate e William hanno sfilato alla parata del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta a bordo della carrozza reale insieme alla madre, la duchessa di Cambridge e alla duchessa di Cornovaglia Camilla Shand, sposata dal 20025 con il principe di Galles, Carlo d'Inghilterra. I tre principini salutavano la folla rispettando rigorosamente il cerimoniale, impeccabilmente vestiti per l'occasione.

L'outfit scelto per i tre piccoli principi

Charlotte, 7 anni compiuti il 2 maggio scorso, era impeccabile nel suo vestitino vestito blu, in chiffon di Patachou, con gonna a balze e maniche a farfalla. Il principino Louis, 4 anni festeggiati il 23 aprile, ha rubato la scena indossando un abitino da marinaio bianco e blu che ricorda in maniera sorprendente quello indossato dal papà William alla sua stessa età all'evento Trooping the Colour del 1985. Il figlio maggiore del principe William e Kate Middleton, il principe George, di otto anni, è salito sulla carrozza reale indossando un elegante abito blu scuro, con cravatta blu abbinata.

E Charlotte rimprovera Louis

Durante la sfilata non è sfuggito al pubblico presente un piccolo battibecco tra Charlotte e Louis. La principessina ha infatti redarguito il fratellino di 4 anni che salutava la folla con troppo entusiasmo: lo ha fatto ovviamente in maniera “regale”. Con la manina destra ha infatti fermato quella del piccolo Louis agitava la sua un po' troppo veementemente. Un gesto velocissimo, che però è stato ripreso dalle telecamere che seguivano la carrozza reale.

