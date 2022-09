Loredana Lecciso e il triangolo amoroso con Al Bano e Romina: «Le verità vengono fuori, io sono una donna paziente»

Loredana Lecciso non ha mai avuto dubbi sul suo rapporto con Al Bano. Tra alti e bassi la coppia è riuscita rimanere unita, nonostante tutto, per 20 anni: un successo per l'ex naufraga che in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo celebra lanciando una frecciatina all'eterna rivale, Romina Power.

Loredana Lecciso e il triangolo amoroso tra Al Bano e Romina: le parole dell'ex naufraga

«Io ho sempre conosciuto una sola realtà: quella che io e lui viviamo tra le mura di casa nostra…» ha dichiarato l'opinionista a proposito del controverso triangolo amoroso tra lei, Al Bano e la sua ex. A tal proposito la Lecciso ha sempre smentito un ritorno di fiamma tra la celebre coppia, parlando di illazioni: «Le verità vengono fuori nel bene e nel male: è solo questione di tempo e io sono una donna paziente».

Se dal punto di vista sentimentale Loredana si sente serena, lo stesso discorso non vale per come ha cresciuto i figli (Brigitta, avuta dall'ex marito Fabio Cazzato, Yasmine e Albano junior, avuti dal cantante), che infatti sente di non avere accudito a sufficienza, presa com'era dalla sua carriera televisiva. Con il senno di poi «non mi perderei nemmeno un secondo della crescita dei miei figli», confessa. Prima di esprimere il desiderio di poter diventare presto nonna: «Sarebbe davvero bellissimo perchè con i miei nipoti recupererei tutto quel tempo che non ho condiviso con i miei ragazzi».