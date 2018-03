Loredana Lecciso è tornata dai suoi figli, c'è anche Al Bano: crisi rientrata?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CELLINO -è tornata a Cellino dalla sua famiglia. A dare l'annuncio èdurante. In esclusiva mostra la copertina del settimanale Oggi che riporta la notizia: dopo mesi di assenza da casa Loredana sarebbe tornata a casa dai figli.In studio Roberto Alessi sottolinea però che insieme a Loredana ci sia anche Al Bano e che quindi, probabilmente, tra loro la crisi che hanno attraversato negli ultimi mesi potrebbe essere rientrata. Loredana Lecciso infatti non avrebbe preso bene le provocazioni dell'ex moglie del cantante pugliese, Romina Power, tanto da arrivare a querelarla.Dal canto suo Al Bano ha recentemente rotto il silensio sulle sue questioni familiari rivolgendosi proprio a Loredana: «Ti ringrazio di tutto ma non ti sposo». A tal riguardo lo stesso Alessi smentisce, dicendo che Al Bano non avrebbe escluso l'idea di sposate la mamma dei suoi figli più giovani.La situazione in casa Carrisi sembra essere ancora piuttosto delicata, ma i segni del riavvicinamento sono evidenti, come mostrano anche le foto sul settimanale che ritraggono la Lecciso con i suoi bambini.