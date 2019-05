Justine Mattera ferita in un incidente: ecco cosa è successo alla showgirl

di Ernesto De Franceschi

Nonostante la caduta rovinosa all'ottavo km della bici, ho rimesso la catena e sanguinante ho finito la gara

Meno male che non ho fratturato né il dito né il bacino, solo botte e pelle spellata. Zoppicherò per qualche giorno ma poi dovrebbe andare tutto apposto. Ora c’è solo dolore

Sarà pure ineluttabile. Ma io sono #Ironman ! #endgame Resoconto del week-end? Puoi sempre rialzarti e continuare. Ti consiglieranno di ritirarti (sarebbe più facile), di non osare, di rassegnarti. Ma lì, dov'è sta la gloria? Non ho fatto un bel tempo. Oddio, con la caduta e le botte, neanche malissimo. Ma quando ti arrabbi per la caduta (cavolo stavo andando bene) Proprio lì, sei sulla giusta strada. #grinta #competizione Detto ciò: A quando il prossimo? (Pensavo mentre mi medicavano in ambulanza) @challengericcione @challengefamily Ringrazio i miei amici, la MIA squadra #DDS , i miei allenatori, i miei sponsor ❤️ per il tifo, il supporto, i consigli, l'ironia, la compagnia ed, in finis, il burro cacao

. Paura per la biondache nel weekend ha partecipato al, sulla riviera Romagnola. Durante la frazione in, che segue quella di nuoto e precede la mezza maratona di corsa, la Mattera è. Tanta paura, numerose ferite. Ma fortunamente nessuna frattura, tanto che, grazie alla sua forza di volontà, è risalita in sella e ha portato a termine la sua gara.», ha scritto in un post sufacendo vedere la ferita al braccio.», ha risposto la triatleta a un fan preoccupato che le chiedeva le condizioni di salute su Instagram. Da qualche anno ormai, la Mattera si allena regolarmente e partecipa a gare di, ottenendo anche buonissimi risultati» ha aggiunto oggi Justine Mattera postando un'altra foto scattata sulla spiaggia di Riccione in cui si notano ancora le ferite relative alla caduta.