Jovanotti commosso, la figlia Teresa si laurea a New York: aveva sconfitto il tumore solo un anno

Teresa Cherubini, la figlia di Lorenzo Jovanotti e Francesca Valiani, si è laureata alla School of Visual Art di New York. Lo ha annunciato lei su Instagram pubblicando una foto con il suo avatar in cartoon con la corona d'alloro in testa. Per l'occasione, tutta la famiglia l'ha raggiunta a New York per festeggiare. Soltanto un anno fa, Teresa Cherubini ha vinto una battaglia altrettanto importante contro il cancro.

Il racconto di Jovanotti

"Lei ora studia arte a New York, vuole diventare fumettista, è molto brava. Ha un grande talento, l'ho sempre sostenuta in questo - raccontava Jovanotti nel corso dell'ultima intervista a Domenica In - A volte i figli realizzano i sogni non realizzati dei genitori. Da bambino volevo fare il pittore. Poi ho scoperto la musica che mi ha cambiato la vita, ma fino ai 12 anni dipingevo come un pazzo".

Teresa Cherubini, ha sconfitto un linfoma di Hodgkin. Il tumore del sistema linfatico aveva iniziato ad attaccarla ad agosto del 2019 con un prurito alle gambe. Teresa ha raccontato tutto in un post solo dopo aver sconfitto definitivamente la malattia: "Dopo mesi di ansie e paure la storia é finita, e posso raccontarla, perché da ieri, 12 gennaio 2021 sono ufficialmente guarita. Sono stata incredibilmente fortunata ad avere una famiglia, amici e team di medici spettacolare che mi hanno seguito e aiutato durante tutti questi mesi".

