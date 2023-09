Gli auguri social di Tamberi a Jovanotti: «Tieni duro roccia, torneremo ​a saltare e ballare tutti insieme»

Il peggio, per Jovanotti, è passato. Ma la visita di un amico fa sempre piacere, se poi questo amico è Gianmarco Tamberi, ancora Meglio. Dopo l'incidente in bici a Santo Domingo, Jovanotti è stato operato e trascorsa qualche settimana dall'intervento, è tornato in Italia per proseguire la fisioterapia. E ieri ha ricevuto la visita del neo campione del mondo (e campione di tutto, visto che era l'ultimo titolo che mancava alla collezione) Gimbo Tamberi.

L'incontro è stato immortalato in una storia Instagram, con l'eloquente augurio "Tieni duro Roccia. Torneremo a ballare e saltare tutti insieme". Storia che Jovanotti ha immediatamente rilanciato sui propri profili. Non è la prima visita vipi a Jovanotti convalescente questa estate: prima l'amico e cantante Gianni Morandi, poi anche il suo bassista, Saturnino, originario di Ascoli Piceno.