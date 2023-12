OSIMO - E’ la serata della Vertical Night alla sua prima versione natalizia. La notte bianca che per una sera trasforma il centro storico in una discoteca a cielo aperto è stata lanciata tre anni fa diventando appuntamento fisso ogni luglio. Ora l’amministrazione comunale la propone in versione invernale per arricchire il cartellone delle iniziative natalizie. Tanti i dj che stasera dalle 19 suoneranno alla consolle affacciati da Palazzo Municipale e dal teatro La Nuova Fenice.

APPROFONDIMENTI

Gli artisti

Un evento di risonanza nazionale per i nomi dei dj coinvolti. Ci sarà lo SBAM Stage del Jova Beach Party, il sound system dedicato ai DJs e alla club culture, dance hall, house, musica da ballo nelle sue accezioni più spinte che ha accompagnato il tour estivo di Lorenzo Jovanotti. Al punto che il popolare cantautore ha pubblicizzato ieri la locandina dell’evento osimano sul proprio profilo Instagram. Si attendono migliaia di giovani, viste anche le previsioni meteo clementi. A seguire l’organizzazione oltre al sindaco anche l’assessore alla pubblica istruzione Alex Andreoli: «Sarà un'edizione natalizia pensata -dice- per chi ama ballare e divertirsi. Affacciati dal Palazzo comunale, saranno con noi in anteprima nazionale i dj dello SBAM Stage che hanno fatto ballare le spiagge di tutta Italia e scaldato i cuori in occasione dei concerti Jovanotti: Ackeejuice Rockers , DJ Moiz, Fresco, Albi Scotti e con loro l'ormai di casa Nicola Pigini, accompagnati da Elion, dj marchigiano che ha calcato le consolle di importanti locali italiani». Non solo piazza Boccolino. Si potrà ballare anche a piazza Marconi, davanti al teatro, con i dj locali Ricky Esse, Antonio Patani, Sergio Sturari, Massimo Gigli e Christian Nocelli.

Il programma

«Si inizierà alle 19 con locali e ristoranti pronti ad accogliere tutti già dall'aperitivo e la pista di pattinaggio su ghiaccio più grande delle Marche aperta per tutta la durata dell'evento» ha detto l’assessore Andreoli. La polizia locale, come per ogni giovedì di mercato, ha disposto il divieto di sosta in piazza del Comune lato Sacramento e piazza Don Minzoni. Dalle 19 il divieto di transito in entrambe le piazze: si potrà passare solo in via Antica Rocca. Dalle 20 chiusure in via Baccio Pontelli (eccetto residenti in via San Francesco) e obbligo di volta da via Cialdini a via Giulia (eccetto residenti in direzione Duomo). Per l’occasione Maxiparcheggio e Tiramisù aperti fino alle 2,30.

Il cartellone

Dopo la Vertical Night, il cartellone natalizio proseguirà domani con due grandi spettacoli. Alle 18,30 San Marco Sotto le Stelle, il primo concerto voluto dal Comune nel rione popolare alle porte del centro per celebrare il completamento, la scorsa estate, dei lavori di adeguamento dei Tre Archi, abbelliti quest’anno da luminarie e maxi-stella cometa. Ad esibirsi sopra Porta Vaccaro i Maestri Marco Santini e Rosa Sorice. A seguire in Duomo alle 21,15 (sempre a ingresso libero) il Gran Concerto di Natale con l’Orchestra giovanile Marche Music College diretta da Alessandro Marra, la Corale Borroni diretta da Riccardo Lorenzetti ed il Coro di voci bianche degli Istituti comprensivi di Osimo, della Civica Scuola di Musica di Osimo e del Coro Scuola di Musica Amdap.