Jo Squillo in topless a 56 anni: ma la sexy foto su Instagram diventa subito un giallo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanti anni fa, insieme a, cantava «siamo donne, oltre le gambe c'è di più»:, superstar degli anni '80 e '90, ora ha 56 anni, ma come l'ex 'collega' (che ne ha 50) è ancora decisamente in forma. Come dimostra una foto postata su Instagram, in cui Jo prende il sole in topless sfoggiando un fisico da ventenne.La foto è stata poi(non è chiaro se dal social network o da lei stessa),, ma la sostanza non cambia: a 56 anni suonati l'artista e cantante milanese si fa ancora rispettare, in barba a tante ventenni con più gioventù ma meno fascino. E come Sabrina, una vera e propria star sui social (144mila followers su Instagram, 41mila su Twitter), anche lei (la seguono in 400mila su Instagram) dimostra di avere ancora il suo zoccolo duro di fans.