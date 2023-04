​Jo Squillo, il segreto della sua forma fisica: la dieta. Il marito, la perdita dei genitori a 1 mese di distanza, la figlioccia: la conduttrice a Back to School

Jo Squillo tra i concorrenti di Back to School. Questa settimana, i Ripetenti che sono tornati sui banchi di scuola e si metteranno in gioco saranno, oltre alla showgirl: Blind, Gigi e Ross, Natasha Stefanenko e Elena Morali. Come ripetente torna a centro studio Carmen di Pietro che lo scorso giovedì non è riuscita a superare l'esame. Ma vediamo insieme, chi è Jo Squillo?

La biografia

Jo Squillo, pseudonimo di Giovanna Maria Coletti, nasce a Milano il 22 giugno 1962 (ha 58 anni), è una cantautrice, conduttrice televisiva e attivista italiana. Affermatasi in un primo momento come esponente della musica punk rock insieme alle Kandeggina Gang, si è progressivamente spostata verso la dance pop ottenendo un forte successo con il brano Siamo donne, presentato al Festival di Sanremo 1991 insieme a Sabrina Salerno. Negli anni '90 ha avviato una carriera anche nel mondo della televisione, conducendo o partecipando a vario titolo a numerose trasmissioni nel corso degli anni. Negli anni 2000 ha fondato un canale satellitare chiamato Class TV Moda. Fin dagli inizi della sua carriera è stata inoltre attivista per svariate tematiche, tra cui femminismo ed ecologismo.

La carriera

Dal 24 marzo al 17 maggio 2020, a causa dell'isolamento in tutta Italia imposto dalla pandemia di Covid-19, dà vita ad una serie di DJ set a cadenza quotidiana intitolati Jo in the House, in diretta su Instagram da casa sua, che ottengono alti numeri di visualizzazioni catalizzando l'attenzione mediatica del periodo. Il 22 marzo 2021, in occasione del trentennale del brano Siamo donne, realizza assieme a Sabrina Salerno un nuovo videoclip del brano in collaborazione con Netflix, per promuovere la serie televisiva Sky Rojo, di cui vengono mostrati diverse scene all'interno del videoclip; la nuova versione del brano utilizzata per il video, cantata però solamente da Jo Squillo, viene pubblicata come singolo il 2 aprile 2021. Il 3 settembre 2021 presenta fuori concorso alla 78ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia il documentario da lei ideato e prodotto Matrimoni forzati. Dal 17 settembre al 5 novembre 2021 partecipa come concorrente della sesta edizione del Grande Fratello VIP, dove viene eliminata nel corso della sedicesima puntata. Il 4 novembre 2022 canta Siamo donne a Tale e quale show insieme a Alessandra Mussolini nelle vesti di Sabrina Salerno.

La (ravvicinata) morte dei genitori

Una pagina molto dolorosa nella vita di Jo Squillo è stata la morte dei genitori. Aldo e Giovanna Coletti sono deceduti entrambi nel 2016 a causa di una malattia degenerativa. «Ho salutato i miei genitori a distanza di un mese dopo 60 anni di matrimonio, mio padre mi ha lasciato dopo un mese dalla morte della mamma». Jo Squillo non ha vissuto bene la fase della malattia di suo padre e sua madre e nel corso degli anni ha mostrato vicinanza e solidarietà a tutte le persone che hanno vissuto il suo stesso dramma: «Il cielo ci parla, dobbiamo essere sensibili e in grado di capire che cosa ci dicono: loro ci sono, ci accompagnano, ci vogliono tanto bene. Mamma l’avevo salutata con le libellule e quando sono scesa dall’aereo sono stata accolta da uno sciame di libellule».

Il marito e la decisione di non avere figli

Per quanto riguarda la vita privata, Jo Squillo è legata da tanti anni allo storico compagno Gianni Muciaccia. Intorno alla fine degli anni Settanta, Gianni Muciaccia ha fondato la band dei “Kaos Rock” e in seguito, una volta interrotto il sodalizio con il gruppo, è diventato produttore discografico e direttore artistico producendo anche alcuni dei lavori della compagna. Dopo anni di relazione, Jo Squillo e Gianni Muciaccia si sono sposati e ancora oggi la coppia è molto innamorata e affiatata. Per quanto riguarda i figli, la showgirl ha rivelato al Grande Fratello Vip: «Io non ho avuto figli e mi sento pienamente completa e realizzata. Ho scelto di non essere madre e credo esistano diversi modi per esserlo. Ho un’azienda con cui do lavoro a tanti giovani. Nei loro confronti mi pongo in maniera educativa. Il mio istinto materno lo rivolgo a chi è al mio fianco e cresce con me».

La figlioccia modella

Anche se non ha avuto figli, Jo Squillo ha una persona nella sua vita che considera tale. Si tratta della ragazza che le ha fatto visita all'interno della Casa del Grande Fratello Vip e di cui fino a qualche anno fa non si sapeva nulla. Si tratta della modella Michelle Maluso che è andata a trovare Jo Squillo mentre era all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Pur non essendo la figlia naturale della cantautrice, quest'ultima la considera tale. Il loro incontro è avvenuto circa tre anni fa e da quel momento la 23enne è parte integrante della famiglia: sia Jo Squillo che il marito sono molto fieri di lei, è la loro figlioccia. La modella friulana seguitissima sui social, condivide su questi moltissimo dei suoi interessi e del suo lavoro. Ama molto la moda, frequenta l'università, fa l'indossatrice ed è attivamente impegnata dal punto di vista sociale: difatti nella sua descrizione si definisce una sostenitrice delle donne, ma non solo. Quando si è trovata di fronte sua mamma, al Gf Vip, le ha accennato al Ddl Zan affossato, l'ha spronata a continuare a parlare di tutti i temi che le sono cari. In questo sicuramente mamma e figlioccia si somigliano: hanno in comune la grinta e la passione, l'essere in prima fila per il prossimo e per i valori in cui credono.

Il segreto della sua linea: la dieta

Jo Squillo è particolarmente attenta alla salute e alla forma fisica. A quasi 60 anni ha un corpo da far invidia alle 20enni. Nelle interviste si dichiara vegana, ma quando entra maggiormente nei dettagli della sua dieta ammette di consumare di tanto in tanto il pesce. Nella casa del Grande Fratello, ha fatto discutere la sua dichiarazione: «all’inizio del mio percorso vegan ero “estremista” e puntavo il dito contro tutti. Piano piano, ho capito che se volevo avvicinare più persone possibili, dovevo raccontare la mia scelta diversamente; questa mia nuova comunicazione mi ha permesso di arrivare a molte più persone». Si nutre quindi di insalate e zuppe per lo più, seguendo sempre le verdure di stagione. A spingere Jo Squillo verso la dieta vegana è stato un percorso graduale che è avvenuto semplicemente ascoltando i segnali che il suo corpo continuava a mandarle. Inizialmente la Squillo aveva eliminato dalla sua dieta solamente latticini e lieviti, ma poi ha deciso di modificare ulteriormente la propria alimentazione. Successivamente infatti la donna ha deciso di dire basta anche alla carne e alle uova.