Blind chi è? L'infanzia complicata, le dipendenze dalle droghe, le denunce, la fidanzata, la famiglia e la carriera: il rapper ospite dalla Panicucci

Questa settimana, i Ripetenti tornati sui banchi di scuola e si metteranno in gioco saranno, oltre al cantante: Gigi e Ross, Elena Morali, Natasha Stefanenko e Jo Squillo. Come ripetente torna a centro studio Carmen di Pietro che lo scorso giovedì non è riuscita a superare l'esame. Ma vediamo insieme, chi è Blind?

Blind chi è

Blind tra i concorrenti di Back to School.

Blind, all’anagrafe Franco Rujan, è nato il 13 gennaio del 2000 (ha 23 anni) a Perugia. Nato da genitori rumeni è cresciuto a Ponte San Giovanni , una frazione della sua città natale. Dopo aver attraversato problemi familiari, ha tagliato i ponti con suo padre. Ha lasciato la scuola all'età di 15 anni e ha ammesso di aver spacciato e usato droghe in seguito. Ispirato da artisti americani i cui testi descrivevano i sobborghi in cui vivevano, Blind ha iniziato a suonare musica all'età di 16 anni. Durante la sua adolescenza, è stato accusato più volte di furto e rissa. Il Tribunale dei Minori lo affidò all'associazione "Risorse & Talenti", che lo aiutò a perseguire i suoi obiettivi musicali.

L'infanzia complicata: le dipendenze dalle droghe e le accuse di furto

Blind ha avuto un’infanzia complicata: i genitori litigavano costantemente per via delle scarse risorse economiche e per le diverse prospettive, inoltre la sua adolescenza è stata costellata di cattive frequentazioni e ha definito la sua zona come “un postaccio“. Non ha avuto contatti con il padre per molto tempo troncando i rapporti, ultimamente però sembrano esserci segnali di disgelo. Inoltre, già a quindici anni lascia la scuola, dipende dalla droga e compie dei furti per pagarla. A sedici anni ha già tre denunce a carico e un destino apparentemente segnato. Tutto questo è il simbolo di un disagio profondo come spiega lui stesso nel libro Cicatrici: «Quando torni a casa dopo giornate passate in giro a guadagnarti il pane con le tue mani, quando apri la porta di casa e per 18 anni convivi con le urla, la mancanza di soldi, genitori che litigano, assistenti sociali, psicologi; quando attraversi tutto quello che un ragazzo non dovrebbe mai vivere, cadere è facile».

La fidanzata: chi è Greta Tigani

Dal buio delle droghe alla rinascita per amore e per le musica. Dietro il sorriso del rapper che difficilmente guarda in faccia le persone, si nascondo anni difficilissimi tra droghe, una famiglia difficile con una delle sorelle che ha tentato di uccidere la madre, poi l'incontro con un comandante dei Carabinieri che pur di sottrarlo alle brutte compagnie lo ha aiutato economicamente a realizzare i suoi sogni, l’amore della sua fidanzata Greta Tigani che lo salva. lei è una nail designer più grande di lui di qualche mese. Blind ha più volte rivelato che la ragazza lo ha aiutato a uscire dal mondo della droga. E’ stata lei infatti a tirarlo fuori da quel momento buio della sua vita e dagli la forza per smettere e ricominciare. Blind è anche molto legato al suo gruppo di amici che lo supporta nella sua passione, al punto di aver fatto una colletta per aiutarlo a registrare il video della sua prima canzone.

Il debutto a X-Factor

Debutta in televisione nel 2020 quando si presenta alle audizioni di X Factor. Qui conquista la giudice Emma Marrone che lo sceglie per la sua categoria "under uomini" e lo guida sino alla finale del programma dove il rapper si classifica terzo. In concomitanza con l’esperienza a X Factor esce anche Cuore nero, il suo primo album musicale, in cui sono presenti anche le canzoni inedite cantate nella trasmissione (Cuore nero, Cicatrici e Affari tuoi). Il suo nome d’arte (che significa cieco) deriva dal fatto che, come ha dichiarato Blind, essere ciechi è importante per non guardare in faccia agli ostacoli e andare avanti nonostante le critiche. L’artista appare inoltre in X Factor 2020 Mixtape, compilation mista pubblicata dal programma. Nel 2021 è la volta del progetto letterario Cicatrici, libro in cui il rapper racconta la sua infanzia difficile. Archiviata la parentesi talent, nel 2022 passa ai reality: partecipa infatti a L’Isola dei famosi condotto da Ilary Blasi.

La causa fatta dalla madre

Tuttavia, proprio quando ogni cosa sembra volgere per il meglio e il rapper consolida la sua popolarità partecipando a L’Isola dei famosi, la madre gli fa causa. L’intento è quello di ottenere gli alimenti per sé e il figlio minorenne chiedendoli proprio al cantante. Valerica, madre di Blind, si appella alla legge per cui il mantenimento va elargito in ordine gerarchico e perciò coinvolge anche le altre figlie maggiorenni chiamate in causa nello stesso procedimento giudiziario.