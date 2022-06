JLo, il commovente video per Ben Affleck: «Questo è il miglior momento della mia vita. Al papà più premuroso di sempre»

«Buona festa del papà al papà più premuroso, amorevole, affettuoso, coerente e altruista di sempre». Un reel pieno d'amore quello che Jennifer Lopez ha dedicato a Ben Affleck per la festa del papà. «Questo è il momento migliore della mia vita», inizia così il video in cui le immagini dei due prossimi al matrimonio si susseguono, come sottofondo le parole piene di gratituidine di JLo per Affleck.

La dedica di JLo per Affleck

«Amo la mia carriera, ma niente è più appagante per me che essere in grado di costruire una famiglia con qualcuno che amo profondamente e che è dedito alla famiglia e gli uni agli altri come possiamo essere. Mi sento incredibilmente fortunata», spiega nel video.

Dopo 20 anni si sono ritrovati Ben e JLo e ora sono pronti a costruire il loro futuro su basi solide e certe. Ben e Jennifer ora vogliono una famiglia assieme, loro che dopo essersi separati hanno avuto figli dai precedenti ex: con Jennifer Garner, Ben ha 3 ragazzi ( Violet, 16, Seraphina, 13, e Samuel, 10), Jennifer invece ha due gemelli di 14 anni (Emme e Maximillian) da Marc Anthony.

