Jennifer Lopez e Ben Affleck, nuova villa da sogno: 7 camere, 13 bagni e una sala cinema. Ecco quanto costa

Jennifer Lopez, Ben Affleck e il loro nido (si fa per dire) d'amore. Dopo più di un anno di ricerca la coppia star di Hollywood ha finalmente trovato la nuova dimora in cui trasferirsi. Si tratta di una villa a Pacific Palisades, elegante quartiere residenziale di Los Angeles (tra le Santa Monica Mountains e l'Oceano Pacifico) con vista panoramica sulla west coast. Secondo quanto riferito da TMZ, la villa multimilionaria sarebbe stata acquistata per circa 34,5 milioni di dollari.

La villa Lopez-Affleck

I Bennifer (il nome con il quale i fan chiamano la coppia) avrebbero acquistato la casa di grandi dimensioni per poter vivere tutti insieme, con i figli avuti dalle precedenti relazioni, come una grande famiglia allargata. La villa è composta da sette camere da letto e tredici bagni.

Un garage in grado di ospitare più di sei aiuto, un guest house indipendente, un eliporto, una sala cinema, quattro cucine diverse e per ultimo, forse anche scontato, una piscina con vasca idromassaggio e spa inclusa.

La villa è super luminosa, provvista da diverse vetrate che rendono lo spazio ancora più ampio: risalta lo stretto contatto con la natura e, da non sottovalutare, la vista mozzafiato della Pacific Coast. A renderla accogliente ci pensa il mega giardino a cui ruota attorno la dimora, perfetto per trascorrere momenti di relax tutti insieme.