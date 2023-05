Jennifer Lopez e Ben Affleck litigano per strada, il video diventa virale: nuova crisi in vista?

Jennifer Lopez e Ben Affleck, nuova crisi in vista? La storia d'more tra i due divi di Hollywood . I due litigano per strada e il video diventa virale. Che la coppia non si risparmi musi lunghi è risaputo da tempo, tanto che i siti di gossip internazionali li vogliono in crisi tutti i giorni. Stavolta però c'è la "prova". L'attore premio Oscar è in compagnia della moglie e dopo averle aperto la portiera dell'auto la sbatte in faccia in modo rumoroso...

Nel video che circola sui social si vede anche Ben Affleck che si accorge di essere stato filmato e alza una mano per invocare la privacy.

Dal canto suo JLo, visibilmente arrabbiata, si limita a tenere la testa bassa e a salire sull'auto parcheggiata senza proferire parola. Ma entrambi hanno il viso cupo. Solo un litigio passeggero o la coppia è davvero in crisi?

Il ritorno di fiamma tra Jennifer e Ben

JLo e Affleck si sono conosciuti nei primi anni 2000 prima di riaccendere la loro storia d'amore nel 2021. In precedenza hanno recitato insieme in 'Gigli' del 2003 e 'Jersey Girl' del 2004. In quel periodo si sono fidanzati ma non si sono mai sposati. Il loro matrimonio è avvenuto in due tempi, il primo a luglio 2022 in gran segreto a Los Angeles con testimoni di nozze i rispettivi figli. Il secondo con una mega festa, dalla durata di tre giorni, ad agosto nella tenuta di Affleck, in Georgia.