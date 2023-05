Jennifer Lopez e Ben Affleck è crisi di coppia? Lo sfogo di lei: «Non è un uomo facile ed è molto pesante»

Sono mesi che ormai le voci mormorano di rapporti tesi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. E proprio alcuni giorni fa, un video di una loro lite per strada è diventato virale. Nelle ultime ore, durante una diretta televisiva in cui Jennifer Lopez stava promuovendo il suo ultimo film "The mother", è stato chiesto alla cantante come stiano andando le cose con Ben. E in quel momento la risposta è stata accompagnata da un'espressione arcigna.

«Non è un uomo facile, ha sempre da ridire su cosa mi metto e quando sono scollata mi chiede dov'è il resto della camicetta e poi vorrebbe decidere tutto lui, insomma è molto pesante», ha raccontato la cantante in diretta.

Poco dopo, diverse testate americane, come per esempio anche Rader online, hanno colto l'occasione per alimentare le voci sulla crisi della coppia.

Da mesi il gossip parla di rapporti tesi tra la popstar e l'attore ma dichiarazioni certe non ce ne sono.

Per ora si tratterebbe solo di pettegolezzi, ma le facce con cui la popstar e l'attore si sono presentati ad alcuni eventi e l'intervista con lo sfogo di lei non aiutano a smentire. Infatti anche quanto accaduto ai Grammy Award tre mesi fa, ha fatto notizia.

Jennifer Lopez fu invitata a presentare il premio per il miglior album dell'anno. Mentre il presentatore Trevor Noah si è seduto accanto alla coppia per pronunciare il monologo e Ben ha sussurrato qualcosa all'orecchio della moglie che è stata ripresa dalle telecamere mentre reagiva in modo brusco.

É veramente crisi di coppia oppure sono semplici pettegolezzi?

Non ci resta che aspettare.