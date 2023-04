Jennifer Lopez lancia “Delola”, il marchio di alcolici ispirato all'Italia. Ma lei è astemia: fan in rivolta

Jennifer Lopez ha lanciato un suo marchio alcolici ispirato all'Italia, Delola, ma la notizia è stata accolta con forti critiche da parte dei fan che hanno notato come l'attrice non beva, e quindi sia poco credibile. Senza contare i problemi con l'alcol di suo marito Ben Affleck che è finito diverse volte in centri di disintossicazione. «Sempre più mi rendo conto dell'importanza di godermi la vita - afferma JLo in un video su Instagram per pubblicizzare il prodotto - Volevo solo creare qualcosa di più gustoso, con ingredienti migliori, qualcosa che vorrei bere con i miei amici e la mia famiglia e questo è Delola».

La polemica

Lopez che a fondato il marchio con i veterani del settore delle bevande Ken Austin e Jenna Fagnan e il suo manager Benny Medina, ha spiegato che questo progetto è in lavorazione da due anni e Lola è un soprannome che mostra il suo «lato più giocoso e spensierato». «Certo si tratta di affari e soldi, ma sembra davvero fasullo che promuova un marchio di alcolici quando parla spesso del fatto che l'alcol fa male alla pelle e quindi non è parte del suo stile di vita», ha commentato un fan dell'attrice. «Il capitalismo colpisce ancora», ha scritto un altro, e un altro ancora ha affermato: «Perché non creare un marchio di drink non alcolici considerando che ha detto più volte che lei non beve?».