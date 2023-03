Due donne completamente ubriache in pieno centro: la mattinata finisce al pronto soccorso

ANCONA- Completamente ubriache, facevano fatica a stare in piedi e così nella tarda mattinata di oggi - domenica 19 marzo - la Croce Gialla è intervenuta in corso Carlo Alberto per soccorrere le due donne che dopo aver esagerato con gli alcolici provavano l'una con l'altra ma con scarsi risultati a rimanere in equilibrio. Sul posto anche l'automedica con le due donne visibilmente provate portate al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.