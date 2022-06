Fedez senza veli. L'esuberanza del rapper è ormai nota ai più, ma stavolta si è superato, mostrando ampiamente la sua ironia e immortalandosi senza veli.. o quasi. In occasione del compleanno del suo amico Luis Sal, collega e protagonista del podcast Muschio Selvaggio, Fedez ha sfoggiato una serie di foto ironiche pubblicandole in diverse stories Instagram così da comporre la frase "Tanti, ma tanti auguri amico mio, tvb".

Ogni foto ritrae il festeggiato in un momento diverso, ma una in particolare non è passata inosservata ai fan. Nello studio di registrazione, davanti al bancone dove i due conducono le varie puntate, ci sono Fedez e Luis nudi con un po' di muschio che copre le parti intime. Facce serie e posa iconica: la foto scatena apprezzamenti e risate da parte del popolo del web.

Luis è ormai una presenza fissa nelle stories e nella vita di Fedez e Chiara Ferragni. I due insieme sono soliti fare sketch divertenti e prendersi in giro e, questo, li ha fatti apprezzare dai milioni e milioni di follower di entrambi. Di recente, Fedez aveva anche scherzato sul primo cash della figlia Vittoria che sembrava innamorata di Luis. Infatti, sul suo profilo Instagram, il rapper aveva postato un video in cui la piccola Vitto si imbarazzava quando Luis la salutava o le sorrideva: un vero e proprio ironico idillio d'amore.

