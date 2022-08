Jennifer Lopez e i gioielli da oltre 2 milioni di dollari indossati alle nozze con Ben Affleck

Tre giorni di festeggiamenti, tre abiti da sposa e altrettante parure di gioielli per Jennifer Lopez, convolata finalmente a nozze con Ben Affleck dopo 20 anni di sospirata attesa per lei e per i fan.

Per la cerimonia, nella blindatissima villa dell'attore in Georgia (dopo quella più intima a Las Vegas), la popstar ha scelto di sfoggiare un abito a sirena, disegnato appositamente per lei da Ralph Lauren Couture in tessuto bianco arricciato al collo, con ampia scollatura sulla schiena e uno strascico lungo 6 metri, come mostrano alcuni scatti condivisi dalla cantante attraverso la sua newsletter.

Jennifer Lopez e i gioielli da oltre 2 milioni di dollari indossati il giorno delle nozze con Ben Affleck

A questo primo sontuoso abito da sposa, Jennifer ha abbinato un paio di orecchini di perle coltivate del Mare del Sud da 53.000 dollari con diamanti incastonati in platino, en pendent con un collier e un anello a motivi floreali in perle e diamante del valore di 39.000 dollari.

Per il ricevimento, la cantante ha scelto un vestito color crema fasciante con uno scollo profondo, impreziosito con cristalli Swarovski. Per questa seconda mise l'anello è rimasto lo stesso, ma gli orecchini in perle e diamanti Mikimoto erano del valore di 85.000 dollari.

Per il terzo cambio d'abito la scelta è caduta infine su un vestito color avorio, impreziosito da fili di perle ed eleganti cristalli Swarovski applicati a mano su un modello a sirena. Un fascio di luce valorizzato da un paio di orecchini di diamanti di 27 carati per un valore sbalorditivo di 2 milioni di dollari. Un'autentica visione.