Jennifer Aniston, i 4 segreti della sua forma smagliante: «Sto anche attenta a cosa guardo in tv»

L'età è solo un numero, lo dimostra Jennifer Aniston: l'attrice, 54 anni, continua a sfoggiare un fisico mozzafiato, a dispetto dell'età.

La star di Friends ha raccontato i segreti del suo regime fitness, composto essenzialmente da 4 “regole”, che l'attrice segue religiosamente.

Come riporta il Daily Mail, Jennifer Aniston ha concesso queste dichiarazioni nel corso di un servizio fotografico per promuovere la prossima stagione di “The Morning Show”, di cui è la protagonista, insieme alla collega Reese Witherspoon.

Jennifer Aniston: «Prestiamo attenzione alla nostra salute mentale»

Jennifer Aniston ha parlato con i giornalisti della rivista CR Fashion Book, nel corso di un servizio fotografico che ha lo scopo di promuovere la prossima stagione del telefilm “The Morning Show”, di cui la Aniston è anche produttrice.

Le “regole” che Jennifer Aniston segue per tenersi in forma sono semplici: «Bevo molta acqua, faccio esercizio quotidianamente, cerco di mangiare cibi freschi e genuini, e cerco di dormire il più possibile. Ecco, l'ultima parte è la più difficile, ma è la più importante. Quando non dormo abbastanza, ne risento», ha affermato.

Ma la cosa più importante, per la star, è filtrare accuratamente i pensieri che possono causare stress o disagio: «Cerco di stare molto attenta a ciò che lascio entrare nei miei pensieri. Il mondo sta attraversando tanti cambiamenti, ma penso che ogni tanto sia opportuno spegnere il rumore di fondo», ha aggiunto.

I complimenti delle colleghe

Jennifer Aniston ha pubblicato il making of del servizio sul suo account Instagram: in pochi istanti, sono arrivati i commenti delle sue colleghe hollywoodiane. Julianne Moore l'ha definita “stupenda”, Michelle Pfeiffer ha commentato: “Mozzafiato”.