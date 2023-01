Noemi, l'allenamento per un 'fisico bestiale' è super faticoso: ecco cosa fa in palestra

«Work in progress» per Noemi. Il suo fisico, già definito e filiforme, è alle prese con duri allenamenti. Su Instagram, Noemi mostra il suo allenamento in palestra col personal trainer: appesa a degli anelli, Noemi fa capriole all'indietro, mostrando una grande forza nelle braccia.

Eppure, la cantante non rifiuta il buon cibo. Poco tempo fa, infatti, aveva ironizzato su un buon piatto di pasta rispetto alla dieta detox post Natale.

Fisico da urlo

La cantante, che negli ultimi anni ha modellato il suo fisico, non rinuncia al cibo. Soprattutto durante le feste di Natale. Su Instagram, infatti, Noemi ha scherzato su quello che dovrebbe fare e quello che realmente fa. In una story, Noemi ha pubblicato una foto di sè con la maschera per il viso e la didascalia: «Tisane detox e due litri di acqua al giorno». Nella story successiva, però, si mostra seduta a tavola mentre addenta un piatto di tagliatelle: «Aspetta che me lo segno» scrive ironicamente mentre degusta il suo pranzo. Scherza sulle regole della sana alimentazione, la stessa che l'ha portata ad un cambiamento drastico. Se prima, infatti, la cantante era più in carne, motivo per cui è stata spesso schernita dagli haters, ora invece, il suo fisico statuario è oggetto di complimenti e ammirazione.

Il tour

Noemi si sta preparando al suo tour invernale. E ora è pronta a ripartire con Fuori dai guai, il nuovo singolo interpretato anche con il rapper Gemitaiz. A darne l'annucnio è stata proprio Noemi sui suoi profili social per fare ai suoi fan un regalo di Natale in anticipo. Il 16 dicembre ha detto che sarebbe uscito per Columbia Records/Sony Music il suo nuovo singolo.