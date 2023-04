Ilary Blasi “vince” la mega villa (di Totti) all'Eur, ma anche le super spese di gestione: ecco quanto costerà alla conduttrice mantenere la magione

Totti-Ilary, il primo tempo della partita, giocata sul campo del tribunale civile di Roma, finisce 0-0. Ma a padroneggiare la palla è stata la Blasi, almeno così sembrava. Alla conduttrice dell'Isola dei Famosi, per i provvedimenti provvisori emessi dal giudice Simona Rossi, vanno 12.500 euro mensili per il mantenimento dei tre figli (più il 75% delle spese scolastiche e il 50% di quelle straordinarie), la custodia di Isabel, che sarà inoltre l'unica dei tre (avendo 7 anni) ad andare dal padre seguendo le disponizioni del tribunale (week-end alterni e qualche giorno infrasettimanale), per Cristian (che ha quasi 18 anni) e Chanel (che di anni ne compirà 16 tra qualche giorno) la questione è diversa: entrambi potranno decidere quanto tempo passare con il padre. Inoltre Ilary ottiene la mega villa dell'Eur a disposizione esclusiva (almeno fino a quando Isabel diventerà maggiorenne), ma Totti ne rimarrà proprietario e pertanto continuerà a pagare il cospicuo mutuo (che ha una rata mensile più alta di quella che deve versare per i figli). Un bel colpo per Ilary Blasi, che potrà vivere anche nella magione di Roma sud (dove ha già cambiato le serrature) con il suo nuovo compagno Bastian Muller. Almeno così sembrava.

Ilary vince la villa dell'Eur (ma le spese di gestione sono folli)

In realtà la villa ha costi mensili che si aggirano attorno ai 30 mila euro di cui l'ex letterina dovrà prendersi carico. Si perchè la gigantesca proprietà da 1.500 metri quadri, valore stimato sui 18 milioni, con 25 stanze, campi da tennis e da calcetto, parco, Spa, due piscine, telecamere e sofisticato sistema di sicurezza, dotata persino di un macchinario per la separazione automatica della spazzatura, ha costi importanti di gestione. Pare, tanto per capirci, che una delle ultime bollette del gas, rincari compresi, fosse di 10 mila euro. Utenze a cui si aggiungono gli altri consumi e gli stipendi di governanti, giardinieri, addetti alla sicurezza. «Adesso se li ritrova tutti lei sul groppone», riassume in romanesco una fonte molto ben informata, come riporta il Corriere.

Le prime richieste

Ecco perché nel ricorso l'ex lady Totti aveva richiesto 24 mila euro (per poi scendere a 13mila) per il mantenimento dei figli e che le spese extra fossero tutte a carico dell’ex marito. Ha ottenuto meno della metà. E la villa che Er Pupone proprio non gli avrebbe voluto lasciare. Ma conti alla mano forse Ilary potrebbe cambiare idea e decidere di spostarsi in un'altra abitazione. E questa è la vera speranza di Totti.

Totti cerca casa a Roma sud?

Nel frattempo, quel che ormai è dato per certo, è che l'attico che il giallorosso ha preso a Roma nord con la sua attuale compagna Noemi Bocchi sarà presto liberato. Troppo complicato per Francesco fare avanti e indietro Vigna Clara-Torrino tutti i giorni per stare vicino ai figli. Così pare che l'ex 10 della roma stia cercando una casa a Roma sud per stare vicino a Isabel, Cristian e Chanel. Forse potrebbe tornare nel condominio di lusso in cui abitava prima, allargandosi all’appartamento accanto, visto che con lui ci saranno anche la compagna e i figli di lei.

Prosegue (anche) la guerra dei Rolex e del guardaroba

E terminato il primo tempo della causa di separazione giudiziale, è molto probabile che seguano, a cascata, anche le due dispute accessorie: quella su borsette e Rolex e quella sul circolo sportivo della Longarina. I rispettivi avvocati — Antonio Conte e Laura Matteucci per lui e Alessandro Simeone e Pompilia Rossi per lei — sono allertati.

Per quanto riguarda gli accessori il giudice pare sia giunto quasi a una decisione, anche se ancora è incerto se sentenziare solo tramite documentazione o ascoltando anche i test. Questione diversa per il centro sportivo alla Longarina, creato e finanziato da Totti e negli anni poi passato in gestione parziale alla famiglia Blasi, che non ha mollarto, per questo l'ex 10 ha intimato loro lo sfratto.

Il secondo tempo è previsto per il 20 settembre 2023, ma la speranza è che i due ex coniugi possano ancora arrivare a un accordo consensuale.