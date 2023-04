Totti e Ilary, il divorzio: a Ilary la villa all'Eur e la custodia dei figli, mantenimento da 12.500 euro al mese

Si chiude il primo tempo della partita sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il giudice del Tribunale di Roma, Simona Rossi, ha deciso che l'ex capitano giallorosso debba versare mensilmente alla moglie 12.500 euro per il mantenimento dei tre figli. Inoltre la mega villa dell'Eur sarà a disposizione esclusiva della conduttrice di Mediaset, che potrà ovviamente condividere con il suo nuovo compagno Bastian Müller-Pettenpohl. Totti, per quanto resti proprietario esclusivo dell'abitazione (di cui continua a versare ogni mese un cospicuo mutuo), non potrà più accedervi liberamente, salvo su invito di Ilary o di Cristian, Chanel e Isabel. Il magistrato, nei suoi provvedimenti provvisori, ha deciso per l'affidamento condiviso dei tre figli, che però avranno il collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, alla quale appunto è stata assegnata la casa coniugale.

Nel secondo tempo, invece, prenderà il via l'istruttoria della causa di separazione, dopo l'estate, che potrebbe protrarsi anche fino a un anno e mezzo. In quella sede i coniugi potranno presentare eventuali prove per chiedere l'addebito della fine del matrimonio all'altro o all'altra. Nel frattempo, restano in vigore i provvedimenti provvisori presi oggi dal giudice Rossi. Gli avvocati Alessandro Simeone Totti e Pompilia Rossi, che difendono Ilary Blasi, si ritengono soddisfatti della decisione presa dal Tribunale, come pure l'avvocato Antonio Conte, che assiste Totti.