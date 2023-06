Ilary Blasi, il retroscena hot sul suo compagno: «Bastian è super dotato»

Vladimir Luxuria parla di Bastian Muller, il fidanzato di Ilary Blasi, e svela alcuni retroscena nascosti, nel vero senso della parola. L'opionista dell'Isola dei Famosi ha conosciuto il compagno della showgirl pochi giorni fa, in un noto locale gayfriendly di Roma. «Ero curiosa di conoscerlo e Ilary ha mantenuto la promessa», ha commentato Luxuria, che si è poi lasciata andare a un commento più dettagliato: «In tanti si sono avvicinati a lui. Sicuramente grazie alla popolarità di Ilary, ma anche attratti dalla sua fisicità. È un armadio a quattro ante, ha delle mani importanti... Ed è credenza comune che in un uomo delle grandi mani corrispondono anche a una grande 'dotazione'».

A Bastian non interessa la celebrità

«L'ho trovato simpatico, affabile e rispettoso - dice ancora Luxuria a Novella2000 - Chiacchierava con le persone e lasciava i propri spazi a lei.

Abbiamo parlato per un'oretta - ha raccontato ancora Luxuria - Ho chiesto tante cose su di lui, ma anche su lui e Ilary, perché poi io sono impicciona e mi piace sapere le cose, ma rispetto la privacy. Mi ha detto che non gli interessa diventare famoso. Non gioca a pallone. Tant'è che lui ha conosciuto Ilary inconsapevole che lei fosse così famosa», ha concluso.

Nessuna crisi

Qualche fan aveva parlato di presunta crisi tra Ilary Blasi e Bastian, dal momento che la showgirl non ha più condiviso foto e video dei viaggi insieme al suo compagno. La realtà è che l'imprenditore tedesco tiene alla privacy e non gli interessa la vetrina che potrebbe garantirgli la compagna.